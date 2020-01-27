AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan iftiralara yanıt: Bu eleştiriyi vicdansızlar yapar

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu bir Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, Serdar Akinan isimli gazetecinin dile getirdiği alçakça iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Vatandaşları kurtarırken tek önceliklerinin can güvenlikleri olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder" dedi.
Kesinlikle doğru değil, vatandaşlarımızı kurtarırken tek önceliğimiz onların can güvenliğidir. Diğer enkaz alanında iken haber geldi bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı. UMKE ekipleri + https://t.co/jBgzwLxCB4
— Mehmet Güllüoğlu 🗺 (@mgulluoglu) January 26, 2020
"Elinizi kalbinize koyun"
Güllüoğlu, UMKE ekiplerinin yaralıya damar yolu açtığını belirterek, şunları ifade etti:
- "Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın."
Valilikten suç duyurusu
Öte yandan Elazığ Valiliği, Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.