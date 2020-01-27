AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama: Bu eleştiriyi vicdansızlar yapar AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan iftiralara yanıt: Bu eleştiriyi vicdansızlar yapar AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depremden sonra bir enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiği iftiralarına tepki gösterdi. Güllüoğlu "sosyal medyada yayılması üzerine "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 27 Ocak 2020, 10:19 Son Güncelleme: 27 Ocak 2020, 14:35 AA