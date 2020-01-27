Gündem AFAD Başkanı Güllüoğlundan iftiralara yanıt Bu eleştiriyi vicdansızlar yapar
POLİTİKA

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama: Bu eleştiriyi vicdansızlar yapar

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan iftiralara yanıt: Bu eleştiriyi vicdansızlar yapar

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depremden sonra bir enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiği iftiralarına tepki gösterdi. Güllüoğlu "sosyal medyada yayılması üzerine "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ ziyaretinde AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ ziyaretinde AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan bilgi aldı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu bir Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, Serdar Akinan isimli gazetecinin dile getirdiği alçakça iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vatandaşları kurtarırken tek önceliklerinin can güvenlikleri olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder" dedi.

"Elinizi kalbinize koyun"

Güllüoğlu, UMKE ekiplerinin yaralıya damar yolu açtığını belirterek, şunları ifade etti:

  • "Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın."

Valilikten suç duyurusu
Öte yandan Elazığ Valiliği, Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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