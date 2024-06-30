AFAD Başkanı Memiş İzmir'de lokantadaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı: Binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'den bilgi aldı.
Memiş, olayın ardından AFAD İzmir İl Müdürlüğünden 50 personel ile sağlık ve jandarma ekiplerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Torbalı Belediyesi ekiplerinin olaya müdahale ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
Memiş, AFAD olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, 2 gündür çıkan yangınlar nedeniyle İzmir'de AFAD ekiplerinin mesailerini sürdürdüğünü anlattı.
Ziyarette, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin de bulundu.