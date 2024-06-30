AFAD Başkanı Memiş İzmir'de lokantadaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı: Binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi

"Maalesef ilk andaki basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Jandarmamızın denetimi ve tedbirlerini sıkılaştırdığı için binalara giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığımızı söyleyebiliriz ve her binanın girişinde jandarmamız bu kontrollerini sabaha kadar ihtiyaç halinde devam ettirecek. Bundan sonraki süreçte arkada gördüğünüz gibi patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler. Diğer tespitler de sabah devam edecek. Burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da inşallah tespit edeceğiz ve bu zararları da gün içerisinde mümkünse tespit yetişirse şayet giderilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz."