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AFAD Başkanı Yunus Sezer: 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şu an tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşıldığını belirten Sezer, "10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı." dedi.

18:39 . 26/02/2023 Pazar
DHA
AFAD Başkanı Yunus Sezer.

AFAD Başkanı Yunus Sezer.

Yunus Sezer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir. Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor. Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı."


Ayrıntılar geliyor...



#Yunus Sezer
#AFAD
#Deprem
#Kahramanmaraş
30 dakika önce
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