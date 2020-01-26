Gündem AFAD Depremde 39 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı
ELAZİĞ

AFAD: Depremde 39 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 45 kişi kurtarıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğunu, 1607 kişinin ise hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Geçen Cuma saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının 733 olduğu kaydedildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu belirtilerek, "Deprem nedeniyle 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 1607 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan 4 bin 211 çadırın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. 380 personelin katılımıyla devam eden hasar tespit çalışmaları kapsamında 1521 bina incelenmiştir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar sonucunda; 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir" denildi.

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Çalışmalar devam ediyor

Açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda, toplam 3 bin 733 personel, 555 araç, 19 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracının görev aldığı belirtilerek, şu ifadelere ye verildi:

  • "Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon, Malatya Valiliği emrine 2 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.
  • AFAD Başkanlığı bölgeye 152 tır ile 7 bin 505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk etmiştir. Bölgede 3 bin 391 çadır dağıtılmış ve ek olarak toplu alanlara 820 çadırın kurulumu yapılmıştır. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilo un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Yapılan çalışmalarda 17 bin sıcak yemek, 5 bin, 7 bin çorba, 13 bin 550 bardak çay, 6 bin 275 su, 6 bin 495 ekmek, 6 bin 286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır."

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SMS ve hesap numaraları paylaşıldı

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır. Vatandaşlarımız, DEPREM yazıp tüm operatörlerden 1866'ya SMS göndererek afetzede vatandaşlarımız için 10 TL bağışta bulunabilir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hesap numaraları da paylaşıldı.

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması gerektiği kaydedilerek, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.
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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 11 kişi sağ kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç, hastanede hayatını kaybetti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada enkazdan 39 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Toplamda 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.
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