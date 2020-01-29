Gündem AFAD Elazığ ve Malatya için 71 milyon lira bağış toplandı
ELAZİĞ

AFAD: Elazığ ve Malatya için 71 milyon lira bağış toplandı

AFAD: Elazığ ve Malatya için 71 milyon lira bağış toplandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan 6.8’lik depremin hayatı normale döndürme kapsamında iyileştirme çalışmalarının bölgede sürdürüldüğünü bildirerek bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamada "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 44 milyon 257 bin 597 lira, SMS sisteminde 27 bin 652 bin 360 lira olmak üzere toplam 71 milyon 909 bin 957 lira yardım toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Depremin vurduğu Elazığ'da depremzedeler çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.
Depremin vurduğu Elazığ'da depremzedeler çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 41 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazlardan sağ kurtarılmış ve bin 607 kişi yaralanarak hastanelere başvurmuştu. Hastaneye başvuran yaralıların bin 540’ı taburcu edilirken, 11’i yoğun bakımda olmak üzere 67 kişinin tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca açıklamada, 6.8’lik depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 348 olduğu kaydedildi.

Yürütülen iyileştirme çalışmalarındaki gelişmelere yer verilen açıklamada, "Bölgeye 26 bin 397 çadır ulaştırılırken; Elazığ ilinde 65 bin 330 öğün, Malatya ilinde ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir" denildi.

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Türkiye yardım kampanyası için kenetlendi

  • Türkiye genelinde depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için yapılan yardım kampanyalarında toplanılan rakamlardan bahsedilen açıklamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 44 milyon 257 bin 597 lira, SMS sisteminde 27 bin 652 bin 360 lira olmak üzere toplam 71 milyon 909 bin 957 lira yardım toplanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, "AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5 bin 148 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almaktadır. 28 Ocak 2020 tarihi itibariyle Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa illerimizde 251 personelimizle 41 ekip oluşturularak bin 209 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir" denildi.

320 tır ihtiyaç malzemesinin deprem bölgesine ulaştırıldığı belirtilerek, "320 tır dolusu ihtiyaç malzemesi AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 397 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 30 bin 886 yatak, 66 bin 751 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir" ifadeleri aktarıldı.

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16 bin 326 binanın hasar tespit çalışması tamamlandı

16 bin 326 binada hasar tespit çalışmasının tamamlandığına dikkat çekilerek, "Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 23 bin 45 binadan 496’sının yıkıldığı, 5 bin 407’sinin ağır hasar aldığı, 616’sının orta ve 7 bin 981’inin az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 138 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 6 bin 163 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır. Hasar tespit çalışmalarına destek vermek üzere 67 kişilik Çevre ve Şehircilik ekibi Elazığ’da görev yapmaktadır" denildi.

Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve taleplerin olduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların SMS atabileceği aktarılan açıklamada, ’DEPREM’ yazıp tüm operatörlerden 1866’ya SMS göndererek afetzede vatandaşlar için 10 lira bağışta bulunabileceği belirtildi. Nakit yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar için verilen banka hesapları ise şöyle:

"T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204
USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205
EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866"

Koyunların depreme tepkisi güvenlik kamerasında
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Koyunların depreme tepkisi güvenlik kamerasında
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