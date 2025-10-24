Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AFAD'dan Foça'daki sele ilişkin açıklama

AFAD'dan Foça'daki sele ilişkin açıklama

15:0324/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
"Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilgili kurumlardan toplam 707 personel, 279 araç görev yapmaktadır"
"Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilgili kurumlardan toplam 707 personel, 279 araç görev yapmaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki sel nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili kurumlardan 707 personel ile 279 aracın görev yaptığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, dün İzmir'in Foça ilçesindeki kuvvetli yağmur nedeniyle sel, su baskını ve mahsur kalma olaylarının yaşandığı hatırlatıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın çalışmaları yerinde koordine etmek üzere beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile dün akşam bölgeye gittikleri belirtilen açıklamada, İzmir Valisi Süleyman Elban ile alanda incelemelerde bulundukları kaydedildi.


Açıklamada, sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının, arama kurtarma, su altı arama ve dron ekiplerince alanları 5 farklı sektöre ayırmak suretiyle aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD Manisa ve Muğla il müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığından su altı arama ekipleri ile AFAD Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur il müdürlüklerinden dron ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.


Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilgili kurumlardan toplam 707 personel, 279 araç görev yapmaktadır. İzmir ilimizde yaşanan su baskınları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 207 ihbar gelmiş olup gelen ihbarlara ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



#afad
#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
#İzmir
#sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, şartlar neler?