Afet seçmeli ders oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders çizelgesine yeni seçmeli dersler ekledi. 20 Kasım’da biten ara tatilin ardından ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları da belirlendi. Talim ve Terbiye Kurulu’nun onaylamasının ardından program uygulanmaya başlandı. Çizelgede afet bilinci, ahlak ve yurttaşlık, dijital ve geleneksel sanatlar, görgü kuralları, nezaket, halk oyunları, masal ve destanlar, bilim uygulamaları, oyun, robotik kodlama, temel yaşam becerileri, aile, yapay zekâ uygulamaları gibi farklı ilgi alanlarından derslere yer verildi.

Türk gelenek, örf ve adetleri de okullarda öğretilecek. Bu kapsamda halk oyunları, masal ve destanlar, kültür ve medeniyet, geleneksel sanatlara ilişkin dersler verilecek. Öğrenciler bu derslerde ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim alacak. Bunların yanı sıra aileye ve sosyal yaşama yönelik de birçok ders seçilebilecek. Temel yaşam becerileri, Türk sosyal hayatında aile, ahlak ve yurttaşlık, görgü kuralları ve nezaket, sosyal sorumluluk çalışmalarına yönelik eğitimler de programda yer alıyor. Bakanlık ayrıca öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesi için yapay zekâ, robotik kodlama, matematik ve bilim uygulamaları, dijital sanatlar gibi derslerin programlarını da hazırladı.