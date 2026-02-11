Affedilirsem Trump’ı aklarım

Maxwell’in avukatı, Maxwell’in ABD Başkanı Donald Trump’ın af çıkarması halinde komite ile iş birliği yapmaya ve aynı zamanda Trump’ın "hiçbir yanlış eyleminin olmadığı" şeklinde ifade vermeye hazır olacağını duyurdu. Denetim Komitesi Başkanı Comer, Maxwell’in hiçbir şekilde dokunulmazlık veya affı hak etmediğini ifade etti. Epstein’in İngiliz sevgilisi Maxwell, yetişkin olmayan kızların ticaretine yardım ettiği gerekçesiyle 2022’de 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Kendisinin kimseye cinsel istismarda bulunmadığını savunan Maxwell, Epstein’in 2019’da cezaevinde ölmesinin ardından kendisinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürmüştü.