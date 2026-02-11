Yeni Şafak
Affedilirsem Trump'ı aklarım

Affedilirsem Trump’ı aklarım

04:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Ghislaine Maxwell.
Ghislaine Maxwell.

Epstein’in çocuk istismarına yardım ettiği için 2022’de 20 yıl hapse mahkum edilen sevgilisi Ghislaine Maxwell online bağlandığı denetim komitesinin sorularını cevapsız bıraktı. Ancak avukatı, Trump’ın af çıkarması halinde Maxwell’in komite ile iş birliği yapmaya ve “Trump’ın hiçbir yanlış eylemi olmadı” şeklinde ifade vermeye hazır olduğunu duyurdu.

ABD Kongresi’nin en güçlü denetim organlarından Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma çerçevesinde Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’i ifadeye çağırdı. Cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçundan hapiste bulunan 64 yaşındaki Maxwell, video bağlantısıyla katıldığı oturumda sessiz kalma hakkını kullandı.

Trump’ı öne sürdü

Maxwell’in avukatı, Maxwell’in ABD Başkanı Donald Trump’ın af çıkarması halinde komite ile iş birliği yapmaya ve aynı zamanda Trump’ın "hiçbir yanlış eyleminin olmadığı" şeklinde ifade vermeye hazır olacağını duyurdu. Denetim Komitesi Başkanı Comer, Maxwell’in hiçbir şekilde dokunulmazlık veya affı hak etmediğini ifade etti. Epstein’in İngiliz sevgilisi Maxwell, yetişkin olmayan kızların ticaretine yardım ettiği gerekçesiyle 2022’de 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Kendisinin kimseye cinsel istismarda bulunmadığını savunan Maxwell, Epstein’in 2019’da cezaevinde ölmesinin ardından kendisinin günah keçisi ilan edildiğini öne sürmüştü.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ile Ro Khanna, belgelerde adı gizlenen 6 kişinin "suçla ilişkilendirilebileceğini" kaydetti. Khanna, "Mesele sadece Epstein ve Maxwell ile sınırlı değil" dedi.



