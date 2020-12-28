Sokağa çıkma kısıtlamasında bir ilk: Mahalle muhtarı da ceza yedi

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde bulunan Erenler mahallesinde koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlı bir kadın hastaneye gitmek istediğini söyleyerek Erenler Mahalle Muhtarı Hasan Çavlan’ı arayarak yardım istedi.

Muhtar Çavlan iddiaya göre, bunun üzerine gerekli izinler için karakola giderek vatandaşın hastaneye gitmesi konusunda gerekli izinleri görüşmek istedi. Ancak Çavlan, burada görevli polis memurlarının kendisini dinlemeyerek tutanak tutup 3 bin 50 TL para cezası kestiğini söyledi.

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Çavlan, filyasyon ekibinde görevli olduğunu kaydederek kendisine yazılan cezaya anlam veremediğini öne sürüp polis memurları ile bir süre görüştükten sonra karakoldan ayrıldı.

Çavlan’ın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF 6 KOSGEB kendi işini kurmak isteyenlere destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KOSGEB'den destek alan Şükrü Kılıçarslan adlı girişimci, baklava dükkanı açarak 4 kişiye istihdam sağladı. İl ve ilçelere perakende ve toptan satış yaptıklarını belirten Kılıçarslan, KOSGEB'den aldığı destekle işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kılıçarslan, Ben burayı açmadan önce hiç imkanım yoktu. Bir yer açmak istiyordum ama o imkanım olmadığı için bulamıyordum. Sonradan bir yerden tavsiye aldım KOSGEB'e başvuru yaparsan sana destek çıkarlar bende KOSGEB'e başvuru yaptım. Gereken yardımları hiç esirgemeden malzemelerden hamur açma makinası, mikser, fırın gibi birçok eşyada yüzde 70 destek sağladılar. Ben bunu herkese tavsiye ederim. KOSGEB'den aldığım destekle 4 personelde çalıştırıyorum. İşlerimiz de iyi çok şükür. Allah'ın izniyle daha da iyi olacağına inanıyorum. Olursa 4 değil 8, 12 personel de çalıştırabiliriz dedi. KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu Siirt kent merkezinde KOSGEB'den aldığı destekle baklava dükkanı açan Şükrü Kılıçarslan, 4 kişiye istihdam sağladı.

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FOTOĞRAF 15 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli, 80 nüfuslu Gergerli Kırsal Mahallesi'nin sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün girişine koydukları demir kapı ile kontrollü giriş çıkış sağlayarak virüsün köydekilere bulaşmasını engelledi. Demir kapıya Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz yazısı asan mahalle sakinleri, köyün girişinde sırayla nöbet tutuyor. Mecburi olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin vermeyen köylüler, köye girmek zorunda olan kişilere ise HES kodunu soruyor. Risksiz olan kişilere izin verilirken, riskli grubunda olanlar geri çevriliyor. Yaklaşık 10 aydır sırayla köyün girişinde nöbet tuttuklarını, giriş ve çıkışları kontrol ettiklerini söyleyen Barış Gönüllü, Bunun sonuçlarını da en iyi şekilde alıyoruz, her yerde koronavirüsü çıkarken bizim köyde şimdiye kadar görülmedi. Köye araç girişlerini de HES kodu uygulamasıyla yapıyoruz. Gelen kişileri HES kodu sayesinde risk grubunda olup olmadıklarını anlıyoruz. Risksiz olanları işleri olduğu için bırakıyor ama risk grubunda olanları kesinlikle bırakmıyor, geri çeviriyoruz dedi. Mahalle sakinlerinden Muharrem Gönüllü ise Köyümüz 15 hane ve yaklaşık olarak 80 kişilik bir nüfusa sahip. Koronavirüs Türkiye'de görülmesiyle beraber bizde köyümüzde giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Kimseyi köyümüze alıp, kimseyi de bırakmıyoruz. Sadece belirli saatlerde işi olanlar çıkış yapabiliyor, onlar da kontrollü olarak bırakılıp yine köye girişlerine izin veriliyor diye konuştu. Bu kadar sıkı kurallar uygulamalarının amacının yaşlı ve kronik hastaları korumak olduğuna dikkat çeken Gönüllü, Yaşlılarımızı çok seviyoruz, bu kadar çok tedbirler uygulamamamızın amacı yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı korumak. Bu virüs bilindiği gibi en çok yaşlı ve kronik hastalara zarar veriyor, çok şükür şuana kadar köyümüzde hiçbir vaka görülmedi, şuandan sonra da inşallah görülmez. Tehlike devam ettikçe bu tedbirlere devam edeceğiz, bir an önce umarım bu virüs biter ve bizde rahatça köyden çıkıp gezeriz diye konuştu. HES kodu olmayan bu köye giremiyor: Koronavirüs hiç görülmedi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallenin sakinleri 10 aydır uyguladıkları tedbirler sayesinde, virüsün köylerine girmesini engelledi.

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