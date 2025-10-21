Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Bylock kullanıcısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, hakkında sözde öğrenci mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan G.U. (Bylock kullanıcısı) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.