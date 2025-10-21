Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

20:3721/10/2025, Salı
AA
FETÖ’den hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Bylock kullanıcısı yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, hakkında sözde öğrenci mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan G.U. (Bylock kullanıcısı) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#Yakalanma
#Hükümlü
