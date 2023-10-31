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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü saklandığı adreste yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Semih Bozkuş
18:07 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 18:07 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
FETÖ firarisi operasyonla yakalandı.

FETÖ firarisi operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen ve hakkında12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü FETÖ firarisi yakalandı.

İl Emniyet İstihbarat Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 2016 yılında hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen M.T.S'nin Hocalar ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, yakalanan M.T.S işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.



#FETÖ
#FİRARİ
#Yakalanma
3 saat önce
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