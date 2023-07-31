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Afyonkarahisar'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

09:18 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit Tatlı'nın (33) Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Bayram Tatlı'ya şehadet haberini, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.


Jandarma ekiplerince şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evli ve bir çocuk sahibi olduğu, iki kardeşinin ve eşinin polis olarak görev yaptığı, komiser olan bir kardeşinin ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.



Sürücünün 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi

Yapılan incelemelerde kamyonet sürücüsü M.G.’nin 1.02 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. M.G.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza sonrası cumhuriyet savcılığı tarafında soruşturma başlatıldı.




#Afyonkarahisar
#şehit
#Milli Savunma Bakanlığı
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