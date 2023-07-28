Afyonkarahisar'da trafik kazasında sekiz kişi öldü: Sürücünün ilk ifadesi şaşırttı

Afyonkarahisar/ Çay
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 22 Temmuz'da, kiraz işçilerinin taşındığı minibüs devrildi.
Kazada, Salih Akkuş (15), Ünal Akkuş (19), Gülüzar Palamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguter (63), Huriye Köken (51), Perihan Bayer (60) ve Aysun Çetin (45) hayatını kaybetti, şoför B.K.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.
'Kazayı hatırlamıyorum'
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören minibüs şoförü B.K., tedavisinin ardından dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. B.K.'nin ilk ifadesinde, kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ehliyet sınavından geçip, sertifikasını aldığı ancak sürücü belgesini henüz almadığı kaydedilen B.K. adliyeye sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K, (19) Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye getirilen B.K, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.