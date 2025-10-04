Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı’da 40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi

Ağrı’da 40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi

13:094/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Ağrı
Ağrı

Ağrı’da piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan kaçak oyuncak ve kalemler ele geçirildi, sağlığa zararlı ürünlerin çocuklara ulaşması engellendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir çekici-dorse, bir iş yeri ve bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda sağlığa zararlı olduğu değerlendirilen 100 bin 906 adet oyuncak ile 67 bin 470 adet kalem ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.



#Ağrı
#kaçakçılık
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonları ne kadar? En yüksek emekli maaş promosyon veren banka hangisi? Yarış başladı hesaplamalar değişti tablo güncellendi