Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bilecik’te kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

16:002/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Operasyonda, çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.
Operasyonda, çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bilecik’te düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Yapılan son operasyonda, çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi. 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

#Bilecik
#makaron
#Tütün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ARA TATİLİ 2025 TAKVİMİ: Ara tatil tarihi açıklandı mı, ne zaman?