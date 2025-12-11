Ahır görünümlü kripto para tesisi kurdular! İçinden çıkanlar 'pes' dedirtti: Aylık 1000 çeyrek altın değerinde...

Yeni Şafak
12:0311/12/2025, Perşembe
Kaçak elektrikle kripto vurgunu!
Kaçak elektrikle kripto vurgunu!

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Dicle Elektrik’in yapay zekâ destekli drone denetimlerinde, ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde gizli kripto para üretim tesisi ortaya çıkarıldı. 1.600 kWh’lik kaçak trafoyla günlük 40 bin kWh, 1.500 hanenin günlük tüketimine denk gelen elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Dicle Elektrik, rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetiminde gizli kripto para üretim tesisi buldu. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki tesiste, kripto para üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.


11 Aralık, Perşembe

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle teknolojiyi aktif kullanan Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı denetimlerinde sıra dışı bir kullanım tespit etti. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki denetimde ahır görünümündeki yapının içerinde gizli bir kripto para üretim tesisi çıktı.

Tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı. Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği belirlendi.

Her ay 1000 çeyrek altın değerinde kaçak elektrik

Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti.

Savcılık kaçak trafoya el koyma kararı aldı

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Dicle Elektrik, başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.


