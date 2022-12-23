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ANKARA

Ahmak çelişkisi: Meral Akşener suç duyurusunda bulunmuş

YSK üyelerine ‘ahmak’ diyerek hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu kendisi olunca farklı davranıyor. Akşener’in, kendisiyle ilgili ‘ahmak’ paylaşımı yapan bir vatandaş hakkında ‘hakaret’ten suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Ahmak çelişkisi: Meral Akşener suç duyurusunda bulunmuş
Akşener’in, kendisiyle ilgili ‘ahmak’ paylaşımı yapan bir vatandaş hakkında ‘hakaret’ten suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili ‘ahmak’ paylaşımı yapan bir vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine ‘ahmak’ diyerek hakaret etmesi nedeniyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin bu kararına tepki gösteren muhalefet, davanın ‘siyasi’ olduğunu iddia etti. İmamoğlu’na ceza verilmesine tepki gösteren isimlerden biri Akşener oldu. İmamoğlu kararını eleştiren Akşener’in, kendisine yönelik bir olayda farklı davrandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Meral Akşener’in görüntüsünü paylaşan Muammer G. isimli vatandaş, paylaşıma “Bu kadar adilik olmaz sen bu halkı ahmak zekasız mı buluyorsun zekasız ahmak belli ki nasıl oy istersin” diye yazdı.

HAKARETTEN SUÇ DUYURUSU

  • Sosyal medya platformlarındaki paylaşım, yorum ve haberleri takip eden Akşener’in ekibi, bu paylaşımı fark etti. Ardından da devreye Akşener’in avukatı girdi. Eylülde yaşanan olaya ilişkin suç duyurusu dilekçesi Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Muammer G. hakkında dava açılıp açılmayacağı savcılığın soruşturması sonucunda netleşecek.

15 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET

Yeni Şafak, daha önce Meral Akşener’in sosyal medyada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle 15 binin üzerinde vatandaştan şikayetçi olduğunu duyurmuştu.

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