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POLİTİKA

Ahmet Özal: Yüzde 25 oy oranı hedefiyle mütevazı konuştum

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, TVNET'te gündeme dair soruları yanıtladı. Partisinin yüzde 25 oy alacağını öne süren Özal, bu konuda mütevazı konuştuğunu belirtti. Babası Turgut Özal'ı örnek gösteren Ahmet Özal, "'Yüzde 1 bile oy alamaz' dediler ama yüzde 46 ile iktidar oldu. O hikayenin devamıdır bu." diye konuştu. Seçime daha uzun süre olduğunu söyleyen Özal, "Bu rakam 25 de olur, 30 da olur 35 de olur" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Özal: Yüzde 25 oy oranı hedefiyle mütevazı konuştum
TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal.

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Daha önce yüzde 25 oy oranı hedefi olduğunu açıklayan Özal, "Bunu nasıl ölçtünüz ve neye dayanarak böyle bir tespitte bulundunuz?" sorusunu yanıtladı.

"YÜZDE 25 DİYEREK MÜTEVAZI KONUŞTUM"

"Ben yüzde 25 diyerek mütevazı konuştum." diyen Özal, "Çünkü ben Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Sıkıntılar büyük. Fakat daha ilginç bir şey söyleyeyim. Her partinin bir hikayesi olması lazım. Bizim TEK Parti'nin hikayesi 40 yıllık bir hikaye. Rahmetli Özal'ın başlangıcından itibaren askeri dönemde, askerlerin desteklediği partiler vardı. Onların dışında olan bir parti vardı. 'Yüzde 1 bile oy alamaz' dediler ama yüzde 46 ile iktidar oldu. O hikayenin devamıdır bu. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan Özal'ın ikinci değişim programı hayata geçirilemedi. Ömrü vefa etmedi rahmetlinin. Dolayısıyla biz onu devraldık ve bundan sonra yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özal: Yüzde 25 oy oranı hedefiyle mütevazı konuştum
OYNAT 02:06
Ahmet Özal: Yüzde 25 oy oranı hedefiyle mütevazı konuştum
Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, TVNET'te gündeme dair soruları yanıtladı. Partisinin yüzde 25 oy alacağını öne süren Özal, bu konuda mütevazı konuştuğunu belirtti. Babası Turgut Özal'ı örnek gösteren Ahmet Özal, ''Yüzde 1 bile oy alamaz' dediler ama yüzde 46 ile iktidar oldu. O hikayenin devamıdır bu.' diye konuştu. Seçime daha uzun süre olduğunu söyleyen Özal, 'Bu rakam 25 de olur, 30 da olur 35 de olur' ifadesini kullandı.

"BU GERÇEKLİKTEN KOPMAK DEĞİL Mİ?"

Özel, "Mütevazı davrandığınızı söylüyorsunuz bu gerçeklikten kopmak değil mi?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Değil. Bugün Türkiye'de bana göre yüzde 60 kararsız seçmen var. Ben birkaç program yaptım televizyonlarda. İnsanlar mesajlarında 'Kararsızdım ama size oy vermeye karar verdim' diyorlar."

"YÜZDE 35 DE OLUR"

Süleyman Demirel'in 'Siyasette bir gün çok önemlidir' sözünü anımsatan Özal, "Seçime bir sene var neredeyse. O kadar çok şey değişecek ki bu rakam 25 de olur, 30 da olur 35 de olur" diye konuştu.

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