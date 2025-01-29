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Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

10:3829/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
DHA
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Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk 29 yaşındaydı
Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk 29 yaşındaydı

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi.


İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hastanede hayatını kaybetti


Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.




#Ahmet Türk
#Mersin
#Adana

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