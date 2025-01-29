HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi ölü bulundu

Ailesi, Figen Yüksekdaş'ın kız kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan haber alamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu.
HDP eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, 6-8 Ekim davasından Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu.
Saniye Yüksekdağ'dan üç gündür haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, Yüksekdağ'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ceset, adli tıp kurumuna sevk edildi.
Görevden uzaklaştırılan DEM'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29), bu sabah Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.