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Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

04:0030/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hüseyin Reber Türk
Hüseyin Reber Türk

İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu Hüseyin Reber Türk (29) 'yan bakma' tartışması nedeniyle başlayan tartışma sırasında hayatını kaybetti.

Olay gençlerin ilgi gösterdiği bir eğlence mekanınında meydana geldi. İki arkadaş grubu, Mersin’in bilinen eğlence merkezinde yemek yerken, 'yan bakma' tartışması başladı. Lavabo yolunda omuz atmayla devam eden sürtüşme, araya girenler tarafından büyümeden son buldu. Diğer grubun araçlarıyla mekandan ayrılması üzerine, Hüseyin Reber Türk’ün kendi arabasıyla aracı takip ettiği öğrenildi. Araçlarla bir süre kovalamaca yaşandı. Gruplar, Mersin-Adana D-400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı olarak bilinen bölgede, silahlı çatışma yaşandı. Ruhsatsız olduğu öğrenilen silahlardan çıkan kurşunlar Hüseyin Reber Türk'ün ölümüne neden olurken, olayda biri ağır 2 kişi de yaralandı. Mersin polisi önceki gece meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattı. Tartışmaya katılanlar gözaltına alınırken, Türk’ün cenazesi işlemlerin ardından Mardin’e gönderilecek.



#Saldırı
#Ahmet Türk
#Hüseyin Reber Türk

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