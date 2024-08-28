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Aigai Antik Kenti'nde gönüllü keşif: 2 bin 700 yıllık antik kentte tarihe ışık oluyorlar

Manisa'da 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan 22 gönüllü öğrenci, mesleği sahada öğreniyor. Öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı bulan gönüllü öğrenciler, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor. Kazılara gönüllü katılan Dokuz Eylül Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Göksu da ilk kazı çalışmasının heyecanını yaşadığını, öğrendiklerini sahada uygulayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

12:02 - 28/08/2024 Çarşamba
DHA
Manisa'da gönüllü öğrenciler, 2 bin 700 yıllık antik kentte tarihe ışık oluyor!
Manisa'da gönüllü öğrenciler, 2 bin 700 yıllık antik kentte tarihe ışık oluyor!

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunus Emre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2024 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Belediyesi ve Aliağa Belediyesi'nin de sponsorluğundaki kazılarda, görev alan gönüllü öğrenciler, saha tecrübesi elde ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllüyüz Biz' projesi kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden 22 öğrenci, kazı alanında çalışmak, saha tecrübesi edinmek ve aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmek için gönüllü olarak arkeolojik kazılara katılıyor. Öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı bulan gönüllü öğrenciler, 2 bin 700 yıllık tarihe tanıklık ederek, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor.



'Bu kazıları bir okul olarak görüyoruz'


Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Arkeolojik kazılardaki en önemli unsurlardan biri öğrenciler. Bu kazıları bir okul olarak görüyoruz. Bizim açımızdan öğrenciler aslında eğitimlerinin devamını burada gerçekleştiriyorlar. Buralar, üniversitelerdeki teorik eğitimin pratiğe dönüştürüldüğü yerler. Elimizden geldiğince öğrencilerimizi burada bir okuldaymış gibi yetiştirmek istiyoruz. Onlar artık gelecek nesillerin arkeologları olacak. Bizim çalışmalarımıza devam edecekler. Bu bakımdan çok önemli ve eğitimin bir parçası olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



'Ayda ortalama 25 bin ziyaretçi ağırlıyoruz'


Prof. Dr. Sezgin, Aigai Antik Kenti'ni ortalama yılda 25 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtip, "Normalde kayıt tutmuyoruz ama kazılarla birlikte kentin tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayımız arttı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla yıldan yıla ciddi bir ziyaret artışı var. Tahminimce ayda ortalama 25 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Tabii yazın şu an bulunduğumuz sezonda havanın sıcak olması, antik kentin biraz tırmanılması gereken bir yerde olması nedeniyle ziyaretçi sayısı düşebiliyor. Ancak özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında çok ciddi ziyaretçi geliyor" dedi.


Kazılara gönüllü katılan Dokuz Eylül Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Göksu da ilk kazı çalışmasının heyecanını yaşadığını, öğrendiklerini sahada uygulayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.





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