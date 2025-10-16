Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin, açıklamalarda bulundu. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı belirtildi.

"Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir."