Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin açıklama

13:1016/10/2025, Perşembe
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin, "Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye ilişkin, açıklamalarda bulundu. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir."




