Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ailelere ‘yas’ danışmanı atandı

Nur Banu Aras
04:0022/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Göktaş, tedavisi süren yaralı çocukların durumunu da yakından takip ettiklerini, taburcu olanları da evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kayıp yaşayan tüm ailelere yas danışmanı atadıklarını açıkladı. Okulun çevresinde yaşayan 146 aileyle doğrudan temas kurduklarını da belirten Göktaş, “Görüşmelerde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası bölge için 6 aylık eylem planı oluşturduklarını bildirdi. Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak özel ekip kurduklarını anımsatan Göktaş, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık" ifadesini kullandı.

AİLELERLE BİREYSEL GÖRÜŞME YAPILIYOR

Bakan Göktaş, sürecin kısa süreli bir müdahale olmadığını ve uzun vadeli çalışma planladıklarını vurgulayarak, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık" diye konuştu. Kahramanmaraş'taki çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına Gaziantep'ten de personel görevlendirmesi yapıldığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti: "Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel ekip, birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı ancak şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve bu son olaydan etkilenmiş çocuklarımızı hassasiyetle tespit ediyoruz."

MAHALLEDE DESTEK OFİSİ AÇILACAK

Göktaş, tedavisi süren yaralı çocukların durumunu da yakından takip ettiklerini, taburcu olanları da evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Sadece ailelere değil, olay anında görev yapan kamu çalışanlarımıza ve il müdürlüğü personelimize de destek sağlıyoruz. Bölge halkının hizmetlerimize yaklaşımı oldukça olumlu. Ayrıca süreci daha yerinden yönetebilmek amacıyla Hayrullah Mahalle Muhtarlığı bünyesinde Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi kurmayı planlıyoruz. Şu an sadece Kahramanmaraş özelinde ayrı bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ama 81 ile yönelik de çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Kahramanmaraş
#okul
#saldırı
#eylem planı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
