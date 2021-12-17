Gündem Ailesi saatlerce haber almaya çalışıyordu Ölü bulundu
ARTVİN

Ailesi saatlerce haber almaya çalışıyordu: Ölü bulundu

Artvin’de ailesinin haber ulaşamadığı tır şoförü dereye uçan aracında ölü olarak bulundu. Dere'den güçlükle çıkarılan şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Ailesi saatlerce haber almaya çalışıyordu: Ölü bulundu
Arabası dereye uçan şahıs ölü bulundu.

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan tır şoförü İslam Karabulut’un (55) ailesi kendisinden haber alamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonra kayıp İslam Karabaulut’un ilçeye bağlı Koyuncular köyünde 08 YB 251 plakalı aracıyla dereye düşerek kaza yaptığını tespit etti.

Arabası dereye uçan şahıs ölü bulundu.
Arabası dereye uçan şahıs ölü bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İslam Karabulut’un hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, AFAD, HOPAK ve Hopa İtfaiye ekipleri çalışma başlattı. Kazanın dün meydana geldiğini tespit edilirken, hayatını kaybeden kayıp şahıs, sedye yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.

Arabası dereye uçan şahıs ölü bulundu.
Arabası dereye uçan şahıs ölü bulundu.

İslam Karabulut’un cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, olaya ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var
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Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var

TEM’de yolun karşısına geçmek istedi: Canından oldu
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Maslak-Levent ayrımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, evinden hava almak için dışarı çıkan Mehmet Rafet Yalaz (87), bir süre dolaştıktan sonra evine dönmek için kısa yol olan otoyolu kullanmak istedi.
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Otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Yalaz, M.A.’nın kullandığı 34 SH 3442 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü.
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Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaşlı adamı kontrol etti.
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Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Rafet Yalaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, sürücü M.A. ise emniyete götürüldü.
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Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.
TEM’de yolun karşısına geçmek istedi: Canından oldu
TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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