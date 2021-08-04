​Ajans belediye başkanlarını piyasaya sürdü

Orman yangınlarını, yurt dışından hükumete karşı algı operasyonuna dönüştürmeye çalışan ajans, bu provokasyonunu CHP’li belediye başkanlarıyla da eş zamanlı destekliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün Gündoğmuş’ta başlayan yangına müdahale devam ederken saat 16.52’de yaptığı canlı yayında “Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin” dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Böcek’in ardından yaptığı yayında yangına helikopter müdahalesi olmadığını iddia ederek, “AB, Yunanistan yardımcı olayım diyor. Lütfen yardımcı olsunlar burayı söndürelim el birliğiyle” diye konuştu.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

9 HELİKOPTER GÖREVDEYDİ

Ancak Böcek’in ifadelerinin tam bir kara propaganda olduğu ortaya çıktı. Gündoğmuş kırsalında çıkan yangın dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken Senirli köyü kırsalından yangın haberi geldi. Alevler köye ulaşmasın diye tüm helikopterler bölgeye sevk edildi. Söndürülen yangın öğle saatlerinde Gündoğmuş’taki poyrazın da etkisiyle saat 14:00 sularında yeniden alev aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal havadan müdahaleyi takip etti.

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Bakanlar ve milletvekilleri Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

BÜTÜN HERKES SAHADAYDI

İlçe halkı bu durumu günlerdir bölgede bulunan ve kendisi de Manavgatlı olan AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal’a bildirdi. Çokal ise telefonla çalışmaları koordine eden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na durumu aktardı. Bölgeye hemen 9 helikopter yönlendirildi. Bakanlar da idari helikopterlerle havadan çalışmaları kontrol etti. Yangın şehir merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı.

“AB, YUNANİSTAN YARDIMCI OLSUN”

Yangının devam ettiği Bodrum’da da Belediye Başkanı Ahmet Aras, Böcek’in ardından 17.20’de yaptığı yayında, “Bir an önce buraya uçak ya da helikopter gelmeli. AB, Yunanistan yardımcı olayım diyor. Lütfen yardımcı olsunlar burayı söndürelim el birliğiyle” şeklinde konuştu.

FONDA YANGIN POZ VERDİ

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise 14.49’da paylaştığı videoda havadan müdahalenin olmadığını iddia ettikten sonra “Saat 05:58 Ortalık aydınlanmak üzere… Arkamda Milas yangını; tam karşımda Marmaris’in tüten dumanları…” mesajıyla paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Tokat, sandalyeye oturup, yangını arkasına alarak poz verdi.