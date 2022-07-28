AK Gençlik'ten ilk kez oy kullanacaklara yönelik çalıştay

Çalıştayda konuşma yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti, Türkiye'de gençlerin önündeki barikatları kaldıran partidir. Her daim sizlerin görüş, öneri ve taleplerini yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz" dedi.

REFORMCU GENÇLİK HAREKETİYİZ

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin fikirlerine önem veren ve gençlere her alanda alan açan bir lider olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği gençlere söz vermek, Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlere pozisyon vermek, Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlerin önündeki barikatları kaldırmak bizim partimizin çatısı altında gerçekleşti. Sizlerin düşüncelerinden sizlerin taleplerinden sizlerin şikayet ve önerilerinden ak parti genel merkezi her zaman istifade etti. Bundan sonra da istifade etmeye devam edecek. Biz çok uzun tarihi mirasa sahip bir gençlik hareketiyiz. Tarihimizi de esas alarak yeniyi ve önümüzdeki güncel tabloyu da çok iyi bir şekilde okuyan reformcu bir gençlik hareketiyiz" diye konuştu.

REKLAM

GENÇLERDEN EN ÇOK OYU BİZ ALACAĞIZ

2023'te gençlerden en fazla oyu AK Parti'nin alacağını aktaran İnan, "Bugün birileri 'gençlerin partisi biziz' diye sözüm ona ayakları yere basmayan tanımlamalarda bulunuyor. Ama AK Parti bu tarihi seçimde gençlerden en fazla oyu alacak ve bu seçime imza atacağız" dedi.

DERDİMİZ VE GÜNDEMİMİZ ÜLKEMİZ

CHP Gençlik Kolları tarafından AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik vaatlerini içeren broşüre dair de değerlendirmede bulunan İnan, "Gençler, Kılıçdaroğlu'nun da bu vaatleri gerçekleştirecek iradesi olmayan bir siyasetçi olduğunu çok iyi bilmektedir. Bizim gündemimiz böylesi beyhude çabalar değildir" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan.

SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR

"Türkiye'nin ve AK Partinin geleceği sizlerin omuzlarında saklı" diyen İnan, "Ayağımızda prangalar vardı bu prangaları cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan teker teker kırdı ve bu noktaya geldik. O nedenle bugünkü kazanımlarımızın kalıcı olarak kalması için 2023 seçimlerinde sizlere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.