AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun vefatının üzüntüsünü yaşayan AK Parti, gelen bir haberle daha sarsıldı.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Uysal'ın vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, aldığı vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Uysal'a Allah'tan rahmet; ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı taziye mesajında, "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum.



Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2023

Altun'dan taziye mesajı

İletişi Başkanı Fahrettin Altun da Uysal'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı, genç kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum."

"Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Acımız çok büyük"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Acımız çok büyük… Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik... Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

"Uysal'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksü da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, Hüseyin Murat Uysal’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Merhum Başkanımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

"Davasına ve liderine sevgiyle bağlı bir yiğitti"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Murat Uysal için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan, "Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız canım kardeşim, yol ve dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle yitirdik. Doğukan'ın acısı hala gençlik teşkilatlarımız da çok tazeyken, Hüseyin'in bu acı haberi bizi kahretmiştir. Üzüntümüzün ne kadar büyük olduğu kelimeler ile ifade edemiyorum. Çok başarılı, çalışkan, davasına ve liderine sevgiyle bağlı bir yiğidi, Hüseyin başkanımızı kaybettik. Teşkilatlarımızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Teşkilatımızın başı sağ olsun"

Uysal'ın vefatına ilişkin AK Gençlik de taziye mesajı yayımladı.

AK Gençlik'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çok üzgünüz…Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu’nun acısı hala tazeyken, Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatı sonrası acımız çok büyük. Hüseyin Murat kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağolsun."

Artvin Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetmişti

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, 2 Aralık'ta Samsun'da trafik kazası geçirmişti.

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki İslamoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.







