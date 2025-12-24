Yeni Şafak
AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığında devir teslim: Yeni İlçe Başkanı Feti Ahmet Balin oldu

13:1524/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Sebahatdin Kayas, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığını Feti Ahmet Balin'e devretti.
Sebahatdin Kayas, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığını Feti Ahmet Balin'e devretti.

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığında görev değişimi gerçekleşti. İlçe Başkanlığı görevini yürüten Sebahatdin Kayas, görevini Feti Ahmet Balin’e devretti.

AK Parti teşkilatları içerisinde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle birlikte
Feti Ahmet Balin
, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı olarak göreve başladı. Görevi devreden
Sebahatdin Kayas
, görev süresi boyunca teşkilat çalışmaları ve parti faaliyetlerine katkı sunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Yeni İlçe Başkanı Feti Ahmet Balin ise kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, Başakşehir’de AK Parti’nin hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


Devir teslimin ardından partililer, yeni dönemin Başakşehir ve AK Parti teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.


