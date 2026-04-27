AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti

Uzun yıllar kamu ve siyaset alanında görev yapan, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın vefat etti.

Açıkalın, siyasi kariyerinin yanı sıra sosyal hayattaki çalışmaları ve mütevazı kişiliğiyle de biliniyordu.

Cenaze töreni İstanbul’da yapılacak

Mehmet Mustafa Açıkalın için düzenlenecek cenaze töreninin detayları da belli oldu. Açıkalın, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze namazı, öğle namazının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak. Namazın ardından Açıkalın’ın naaşı, Ihlamur Kuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Mehmet Mustafa Açıkalın kimdir?

6 Nisan 1951 tarihinde Sivas’ta doğan Açıkalın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Açıkalın, meslek hayatına Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettiş Muavini olarak başladı.

Fransa’nın Paris kentinde staj yapan Açıkalın, kariyerinde yükselerek Maliye Başmüfettişi oldu.

Kamu yönetimindeki deneyimiyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Genel Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunan Açıkalın, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Bu süreçte İGDAŞ AŞ, BELTUR AŞ ve İstanbul Ulaşım AŞ gibi önemli kurumlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

Siyasi hayatında 22. Dönem Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Açıkalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. 23. Dönem’de de aynı göreve yeniden seçilerek uluslararası parlamenter çalışmalarda yer aldı.

İyi düzeyde Fransızca, orta düzeyde İngilizce bilen Açıkalın, evli ve dört çocuk babasıydı.