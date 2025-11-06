AK Parti Genel Sekreteri İnan: Hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun

Özgür Özel - Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.
İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir türlü genel başkan olamadın hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun! Bu milletin seçtiği lidere hakaret eden birine siyasetçi değil, karakter yoksunu bir edepsiz denir.
"Tek sermayen çamur!"
Ağzından çıkan tek şey nefret, tek sermayen çamur! Çünkü sen o çamura aitsin ve çamurunu her yere saçıyorsun! Ama unutma bu millet, liderine dil uzatanı da edepsizlik edeni de hep o meydanlara gömmüştür! Hırsının, kininin ve çamurunun altında kalacaksın"
