AK Parti Grup Başkanvekili Turan İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi: CHP kültürü arkadaş satmak demek

"Adamın başına her şey geldi CHP tarafından. Hakaret, tehdit, baskı; çekil, çekil, çekil.. Demokratik yarış içinde herkesin hakkı olan bir imkanı kullandırmamak için ne varsa yaptılar. Zaten 'çekil' demekten, çekildeki ısrardan yemediği hakaret kalmamıştı. Şimdi de gördüğünüz gibi adaylıktan çekildi, 2 gün kala. Biz biliyoruz. 'CHP kültürü arkadaş satmak' demek. 'CHP kültürü arkadaşları yarı yolda bırakmak' demek, 'kulis' demek, 'iftira' demek, 'hakaret' demek, kendi gibi yaşamıyorsa, 'kendi gibi düşünmüyorsa, kendi gibi anlayışta değilse onu yok etmek' demek."