AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan İmamoğlu'na: Başlattığımız projelerden size daha çok 'ekmek' çıkar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı ekmek fabrikasını açtıklarını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında "Günlük 250 bin ekmek üretecek fabrikamız Halk Ekmek’in kurucusu Ahmet İsvan’ın adını taşıyacak. İstanbul’a hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

PROJEYE AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANDI

İmamoğlu'nun bu paylaşımına AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yanıt geldi. Fabrikanın temelinin AK Parti döneminde atıldığına dikkat çeken Türkyılmaz, projeyi üç yılda tamamlayabilen İBB'ye şu sözlerle seslendi:

"AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve yarısı tamamlanmış olan ekmek üretim tesisini onca halk ekmek kuyruğu tartışmasına rağmen 3 yıl sonra açmayı başarabildiniz.

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Başlattığımız projelerden size daha çok “ekmek” çıkar.

Yeter ki hizmet etmeye niyetiniz olsun."

AK Parti döneminde ihalesi yapılan ve yarısı tamamlanmış olan ekmek üretim tesisini onca halk ekmek kuyruğu tartışmasına rağmen 3 yıl sonra açmayı başarabildiniz.



Başlattığımız projelerden size daha çok “ekmek” çıkar.



Yeter ki hizmet etmeye niyetiniz olsun.@istanbulbld pic.twitter.com/OLb9QezOdN — Murat Türkyılmaz | Av. (@mrt_turkyilmaz) July 22, 2022

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