​AK Parti ilçe başkanlığına saldıracaklardı

Dünya

Ateşkes kararının ardından İsrail karıştı: Siyasetçilerden Netanyahu'ya suçlama

İsrail’in ateşkes kararı alması ülkede infiale yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı görüşe sahip kişiler de dahil olmak üzere birçok siyasetçi, Hamas ile ateşkes imzalanmasını “yeni bir başarısızlık” olarak nitelendirdi.