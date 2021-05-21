Gündem AK Parti ilçe başkanlığına saldıracaklardı
İSTANBUL

AK Parti ilçe başkanlığına saldıracaklardı

İstanbul’da çökertilen TKP/ML’nin 7 kişilik suikast hücresinin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı’na bombalı saldırı planladığı ortaya çıktı. Polisin 3 ay takibe aldığı şüphelilerden Ünal Y.’nin 2 gün üst üste başkanlık binası çevresinde keşif yaptığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Ünal Y.’nin Ümraniye’deki evinde 7 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği ve güçlendirilmiş EYP bulunmuştu.

Şahin Şen Yeni Şafak
​AK Parti ilçe başkanlığına saldıracaklardı
7 şüphelinin yanı sıra firari olarak aranan şüpheli de dün Erzincan’da saklandığı adreste yakalandı.

TKP/ML’nin İstanbul’da çökertilen 7 kişilik suikast hücresi, AK Parti’ye saldırı planlıyormuş. Sansasyonel eylem yaparak kırsal kadrosu çöken örgütü yeniden ayağa kaldırmak isteyen şüphelilerin, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı’na bombalı saldırı planladığı ortaya çıktı. Terörle Mücadele ekiplerinin 3 ay takip ettiği şüpheliler, ilçe başkanlığı çevresinde keşif yapmış. Örgütün silahlı alan sorumlusu Ünal Y.’nin 2 gün üst üste AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı çevresinde keşif yaptığı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ünal Y.
Ünal Y.

Kameralara yakalanan Ünal Y.’nin taşıdığı siyah poşette patlayıcı olduğu değerlendirilirken, polisin dikkati sayesinde büyük bir katliam önlendi.
Kameralara yakalanan Ünal Y.’nin taşıdığı siyah poşette patlayıcı olduğu değerlendirilirken, polisin dikkati sayesinde büyük bir katliam önlendi.

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı
GÜNDEM
İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye operasyon: 7 gözaltı

ERZİNCAN’DA YAKALANDI

  • Şüphelinin saldırı için keşif yaptığını belirleyen ekipler ikametine kadar takip etti. Ünal Y. eve girer girmez operasyon için düğmeye basan polis, 8 adrese düzenlediği eşzamanlı baskınlarla 7 kişiyi gözaltına aldı. Ünal Y.’nin Ümraniye’de kaldığı evin bodrum katında bezlere sarılı halde 7 Kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği ve güçlendirilmiş

Suikast timi çökertildi
GÜNDEM
Suikast timi çökertildi

EYP ele geçirilmişti. Evin, örgütün eylem timinde yer alan İsmail T.’ye ait olduğu belirlendi. 7 şüphelinin yanı sıra firari olarak aranan şüpheli de dün Erzincan’da saklandığı adreste yakalandı.

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