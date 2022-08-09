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İSTANBUL

AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı 'İstanbul Kalbimizsin' oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla vatandaşların beğenisine sundu.

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Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbulun kampanya şarkısı İstanbul Kalbimizsin oldu
​AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı 'İstanbul Kalbimizsin' oldu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.

İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.

Klibinde İstanbul'un güzellikleri, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı şarkının sözleri şöyle:

  • "İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"

AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
OYNAT 02:43
AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Yüz Yüze 100 Gün' kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın 'Mevsim Bahar Olunca' eserini, 'İstanbul Kalbimizsin' yorumuyla vatandaşların beğenisine sundu.

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