Son günlerde artan provokatif saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasının yürütüldüğü bölgeye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 1 vatandaşın yaralandığı saldırı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Saldırı 16.30'da Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesinde gerçekleşti. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın bir dernekte Mardinlilerle buluşması sırasında sokağın başından etkinliğin yapıldığı bölgeye doğru ateş açıldı. Saldırıda 32 yaşındaki Ebru Güneş başından aldığı kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

PLAKASIZ ARAÇTAN 17 EL ATEŞ AÇILDI

Saldırı anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre plakası olmayan beyaz bir otomobille seçim çalışmasının bulunduğu sokağın başına gelen maskeli 4 saldırgan, aracın sunroof ve camlarından uzun namlulu silahlar ve tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ateşin açıldığı bölgede 14 uzun namlulu silah, 3 de tabanca mermisi kovanı bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis bölgeyi ablukaya aldı. Bölgedeki kovanları ve kamera kayıtlarını toplayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların peşine düştü.Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı hakkında geniş çaplı tahkikat başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, "Aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı kınayarak "Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” dedi.

YOLUMUZDAN DÖNMEYiZ

Saldırının ardından Yeni Şafak’a konuşan Aziz Yeniay, bu tür saldırıların kendilerini korkutamayacağını söyledi. Yeniay şunları kaydetti: "Mardinli hemşehrilerimizle buluştuğumuz sırada bulunduğumuz sokağa, kalabalığa saldırı yapıldı. Şu an saldırının olduğu sokaktayım. Bizi korkutmak istiyorlar ancak bu tür saldırılar bizi korkutamayacak ve asla yolumuzdan dönmeyeceğiz." İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saldırının hemen ardından yaptığı "Saldırı Yeniay'a değil, asayiş olayı" açıklamasına da tepki gösteren Yeniay, "Emniyette, savcıda olmayan bilgiye nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Bu açıklama sorumsuzluk" ifadelerini kullandı.

Amaçlarına ulaşamayacaklar

AK Parti programına yönelik silahlı saldırıya toplumun tüm kesimlerinden kınama mesajları yayınlandı. Saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Saldırıyı lanetliyoruz. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" ifadelerini kullandı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de "Adliyede, camide, takside, kilisede, parti toplantısında can güvenliği olmadığı algısını yaratmayı amaçlayan bu küresel merkezli tertiple mücadelede devletçe ve milletçe birleşmek, günün sorumluluğu ve görevidir" dedi.

Kimse demokrasimize gölge düşüremeyecek

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum saldırı sonrası beraberindeki heyetle birlikte AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Kurum, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir" dedi.







