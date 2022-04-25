AK Parti milletvekili tarihçi Doç. Dr. Özşavlı: Normalleşmeyi hedef alıyor

Sözde soykırım iddialarına ilişkin birçok çalışması bulunan tarihçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, HDP’li Garo Paylan’ın teklifini zamanlama olarak manidar buldu. Özşavlı, şunları anlattı: “2018’den beri her nisan ayında Meclis’te Garo Paylan ve diğerlerine gerçekleri anlatırım. Hiçbir gün, birisi söz alıp bir şey demedi. Genel Kurul’da bir açıklama yapmadılar ama tam da Ermenistan ile ilişkilerin düzelmeye yoluna girdiği günlerde, Paylan’ın bu çıkışı yapması çok manidar. Bu çıkış Türkiye ile Ermenistan arasında olumlu gelişebilecek ilişkilerin önünü kesmeyi amaçlıyor.”

DİASPORANIN ÇÖKMESİDİR

“Bugün Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkinin gelişmesi demek eninde sonunda bu sözde soykırım iddialarından vazgeçmeleri anlamına geliyor. Fakat diasporayı, diaspora yapan şey, bu sözde soykırım iddiasıdır. Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Ermeni diasporasının varlık sebebi olan soykırım iddiasının temelden çökmesi anlamına geliyor. Diaspora, asla Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi olmasını istemez. Garo Paylan da diasporanın mensubudur.”

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