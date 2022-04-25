Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem AK Parti milletvekili tarihçi Doç Dr Özşavlı Normalleşmeyi hedef alıyor
ANKARA

AK Parti milletvekili tarihçi Doç. Dr. Özşavlı: Normalleşmeyi hedef alıyor

AK Parti milletvekili tarihçi Doç. Dr. Halil Özşavlı da, “Bu çıkış Türkiye ile Ermenistan arasında olumlu gelişebilecek ilişkilerin önünü kesmeyi amaçlıyor” yorumunu yaptı.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
AK Parti milletvekili tarihçi Doç. Dr. Özşavlı: Normalleşmeyi hedef alıyor
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı

Sözde soykırım iddialarına ilişkin birçok çalışması bulunan tarihçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, HDP’li Garo Paylan’ın teklifini zamanlama olarak manidar buldu. Özşavlı, şunları anlattı: “2018’den beri her nisan ayında Meclis’te Garo Paylan ve diğerlerine gerçekleri anlatırım. Hiçbir gün, birisi söz alıp bir şey demedi. Genel Kurul’da bir açıklama yapmadılar ama tam da Ermenistan ile ilişkilerin düzelmeye yoluna girdiği günlerde, Paylan’ın bu çıkışı yapması çok manidar. Bu çıkış Türkiye ile Ermenistan arasında olumlu gelişebilecek ilişkilerin önünü kesmeyi amaçlıyor.”

DİASPORANIN ÇÖKMESİDİR

“Bugün Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkinin gelişmesi demek eninde sonunda bu sözde soykırım iddialarından vazgeçmeleri anlamına geliyor. Fakat diasporayı, diaspora yapan şey, bu sözde soykırım iddiasıdır. Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Ermeni diasporasının varlık sebebi olan soykırım iddiasının temelden çökmesi anlamına geliyor. Diaspora, asla Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyi olmasını istemez. Garo Paylan da diasporanın mensubudur.”

AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir
GÜNDEM
AK Parti'den HDP'li Paylan'a '1915 olayları' tepkisi: Bu ahlaksız bir tekliftir

Garo Paylan’a sert tepki
GÜNDEM
Garo Paylan’a sert tepki
Onun Gibinin 24. bölümü yayında

O'nun Gibi'nin 24. bölümü yayında

​O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi.
Galatasaray İzmirde kazandı

Galatasaray İzmir'de kazandı

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Altay'ın umutları tükendi.
Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.