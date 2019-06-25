AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.