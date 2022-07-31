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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, '' Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankarada üç ayrı Cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun'' dedi

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