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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor bu bölge barışı için tehdittir

AK Parti Sözcüsü Çelik, ''Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor bu bölge barışı için tehdittir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırısında 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu belirterek, "Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan'ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu bildirdi. Saldırıyı lanetleyen Çelik, Ermenistan'ın saldırgan politikalarına devam ettiğini, bunun bölge barışı için tehdit olduğunu belirtti. Çelik, bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenlerin de sorumlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir. Ermenistan, Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan’ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir."

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