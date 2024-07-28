AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Siyasi savrulma ve sorumsuzluktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sokak hayvanları düzenlemesine gelen tepkilere cevap veren Çelik "Ortada bir problem yok da biz onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Bu bir katliam yasası değil. Vatandaşlarımızın saldırıya uğraması kabul edilemez. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek. Düzenleme ile insanımızı koruyoruz" dedi.