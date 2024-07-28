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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Siyasi savrulma ve sorumsuzluktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM Genel Kurulu'nda dış politikaya ilişkin 'Mavi Vatan' ile ilgili 'Masal' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Çelik, "CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur" dedi.

09:18 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 10:09 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.


Çelik, paylaşımında şunları kaydetti;

“Mavi Vatan”daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis’imizin çatısı altında, Yunanistan’ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri “siyasi masal” olmaktan öteye gitmez. Yunanistan’ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye’nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır.


"Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır"

CHP Milletvekili Sayın Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP’de “Mavi Vatan” için “yayılmacı politika” diyen dış politika kurmayı, yerini “Mavi Vatan” için “masal” diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.


Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye’ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır.



Mavi Vatan'ı hedef almıştı

Türkiye'nin dış politika attığını adımlarını hedef alan Tan,
"Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti"
ifadesini kullanmıştı.




#AK Parti
#Ömer Çelik
#Mavi vatan
#CHP
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