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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un skandal açıklamalarına yanıt: Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepki çeken açıklamalarına, "Türkiye hakkında 'Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez' diyen Macron’a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir" diye cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye aleyhine NATO çerçevesinde yaptığı açıklamaya ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir"

Çelik, açıklamalarında Macron'un ifadelerine cevaben, "Türkiye hakkında 'Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez' diyen Macron’a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir" diye konuştu.

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  • Sözcü Çelik, "Türkiye’nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika’nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce. Macron bir yandan “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’’ diyor, öte yandan “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyor.Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar" ifadelerini kullandı.

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"Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var"

Sözcü Çelik, "Macron’un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa’nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye hakkında “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyen Macron’a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir" yorumunu yaptı.

  • Son olarak Sözcü Çelik, "Fransa’nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa’nın her yerinde konuşulur. Türkiye’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir. Macron gibiler “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron’un yaptıkları ise “Avrupa’nın demokratik beynini komaya sokmak” amacına hizmet ediyor. Türkiye’nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa’nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız" dedi.
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