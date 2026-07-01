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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım şebekesi tüm insanlığa düşman bir zihniyettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım şebekesi tüm insanlığa düşman bir zihniyettir

15:061/07/2026, Çarşamba
DHA
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Gideon Sa'ar - Ömer Çelik
Gideon Sa'ar - Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu’nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi.
Çelik,
"İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş. Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler. Netanyahu’nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz. Türkiye’de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler"
ifadelerini kullandı.

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