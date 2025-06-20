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AK Parti yaz boyunca vatandaşı dinleyecek

AK Parti yaz boyunca vatandaşı dinleyecek

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0020/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AK Parti Genel Merkezi’nce yaz ayı boyunca yurt genelinde düzenlenecek “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” ile hem milletle gönül köprüleri tazelenecek hem de Türkiye Yüzyılı vizyonunun toplumun her kesimine anlatılması hedeflenecek.

Bu program ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şekillenen yeni dönemin temel öncelikleri, kalkınma hedefleri ve reform iradesinin sahada anlatılması amaçlanıyor. Parti teşkilatları, milletvekilleri, bakanlar ve yerel yöneticilerin sahada aktif şekilde yer alacağı buluşmalar; meydanlardan salonlara, sivil toplum kuruluşlarından esnafa kadar toplumun geniş bir kesimiyle doğrudan iletişim kurulmasını sağlayacak.

Program kapsamında her ilde tematik toplantılar, gençlik buluşmaları, kadınlara özel etkinlikler ve kanaat önderleriyle istişare oturumları gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak buluşmalarla, milletin nabzı daha yakından tutulacak, çözüm odaklı siyaset anlayışı pekiştirilecek. AK Parti kaynakları, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile sadece anlatan değil dinleyen bir siyaset izleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde Türkiye’nin her ilinde milletimizle doğrudan temas kurarak güçlü bir bağ oluşturacağız” değerlendirmesini yaptı.



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