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Gündem AK Parti yeni kadroyu seçti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında basına kapalı olarak toplanıldı
POLİTİKA

AK Parti yeni kadroyu seçti: Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında basına kapalı olarak toplanıldı

AK Parti Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı’nda AK Parti’yi temsil edecek üyeler belirlendi. Başkanvekilleri değişmezken, TBMM İdare Amirliği’ne İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin seçildi

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti, üç yıllık süre için yeni Meclis kadrosunu seçti. AK Parti TBMM Grubu, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. AK Parti Grup Salonu’na kurulan sandıkla 27. Dönem 2. Devre Grup organları ile TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak üyeler belirlendi.

BAŞKANVEKİLLERİNDE DEĞİŞİM YOK

Buna göre, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanvekili olarak devam edecek. Ankara Milletvekili Naci Bostancı Grup Başkanı olarak belirlenirken, grup başkanvekilliklerine İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yeniden seçildi.

İDARE AMİRLERİ DEĞİŞTİ

Meclisi idare amirliğinde ise İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in yerine, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Gaziantep Milletvekili Ali Şahin getirildi. Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’ın da TBMM İdare Amirliğine devam etmesi kararlaştırıldı.

Bu adayları gösteren liste, TBMM Genel Kurulunca işaret oyuyla oylanarak, seçim tamamlanacak. TBMM başkanvekillikleri, katip üyelikleri ve idare amirlikleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 3 yıl oluyor.

İKİ KAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM

  • AK Parti’nin yeni idare amiri olan İzmir Milletvekili Özalan, “Bugüne kadar aldığım her görevi layıkıyla yerine getirmişimdir, bundan sonra da çalışmamızı iki katından fazlasına çıkartarak hem partimize hem de Cumhurbaşkanımız’a layık olmaya çalışacağım. Bunun için de çok çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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