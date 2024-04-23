|
Gündem

AK Parti'de değişim kongresi ekimde

31 Mart yerel seçimlerinin analizine odaklanan AK Parti’de 8. Olağan Büyük Kongre için ilk planlamalar yapılmaya başlandı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 05:50 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belde düzeyinde kongrelerin temmuz ayı içerisinde başlayacağı ilerleyen süreçlerde de ilçe, il kongrelerinin yapılıp büyük kongre için delege seçiminin tamamlanacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak mayıs ayı MKYK toplantısında kongre takviminin şekillenmesi bekleniyor. Olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde büyük kongre tarihi için ekim ayı öne çıkıyor. Kurultayda AK Parti ‘A takımı’nın büyük ölçüde yenilenmesi söz konusu. MKYK’da tecrübelilerin yanı sıra yeni isimlere de yer verilecek. Milletvekili listelerinde yer alamayan isimlerin MKYK'ya atanabileceği belirtiliyor.


#AK Parti
#kongre
#seçim
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi vefat etti