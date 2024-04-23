AK Parti'de değişim kongresi ekimde

Belde düzeyinde kongrelerin temmuz ayı içerisinde başlayacağı ilerleyen süreçlerde de ilçe, il kongrelerinin yapılıp büyük kongre için delege seçiminin tamamlanacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak mayıs ayı MKYK toplantısında kongre takviminin şekillenmesi bekleniyor. Olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde büyük kongre tarihi için ekim ayı öne çıkıyor. Kurultayda AK Parti ‘A takımı’nın büyük ölçüde yenilenmesi söz konusu. MKYK’da tecrübelilerin yanı sıra yeni isimlere de yer verilecek. Milletvekili listelerinde yer alamayan isimlerin MKYK'ya atanabileceği belirtiliyor.