AK Parti’den Ankara'da toplu taşımaya indirim önergesi

İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede, "Toplu taşımalarda öğrenciler için uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesi, önceden olduğu gibi tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması, öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasını teklif ediyoruz" denildi.

İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın toplu ulaşım sistematiğini bozmuştur. AK Parti olarak hemşehrilerimizin mağduriyetini bir nebze de olsa önlemek adına ulaşım için indirim önergesi verdik" dedi.

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İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal,

'Bursa, Konya modelleri uygulanabilirdi'

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulaşım esnafının, işlerini sürdürmekte bir takım sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Maalesef Sn. Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da inisiyatif almak yerine hamaset yaptı. Esnaf da onlara kandı, davul zurna ile çözülecek sandı.

Sn Mansur Yavaş'ın'ın çözüm üretme becerisi olmadığı için, ulaşım esnafının krizi büyüdü. Sonuç, tam bir fiyasko. Otobüslerin Kiralanması alternatif olarak düşünülebilirdi, dinamik mazot veya gelir desteği verilmesi çözüm olabilirdi. Bursa, Konya modelleri uygulanabilirdi.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse

'Zararın neresinden dönersen kârdır'

14 Nisan Perşembe, tüm bu önerileri ve daha fazlasını Büyükşehir Meclisi gündeminde istişare ederek bir çözüme ulaşmak için toplanacağız. Ancak Sn Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi, inadından vazgeçip, önerdiğimiz çözümü uygulamaya koyarlarsa esnaf rahat eder.

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Ulaşım konusundaki tavırlarından da görüldü ki, ulaşım esnafının, bir umutla seçimde desteklediği CHP ve Sn Mansur Yavaş hayal kırıklığıdır. Bir otobüs sahibinin dediği gibi, "Elim kırılsaydı da oyumu bunlara vermeseydim." Biz de diyoruz ki zararın neresinden dönersen kârdır."

ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel

"Ücret indirimi talep ettik"

ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel ise "Bu önergeyi vermemizdeki amaç, UKOME'de belirlenmesi gereken önemli hususları meclis gündemine getirmek. Zor durumda olan ulaşım esnafımıza yapılabilecek yardımları dile getirdik. Öğrencilerimizle alakalı abonman ücretlerinin düşürülmesini ve indirimin çevre ilçelerde de geçerli olmasını talep ettik. Aktarma ücretlerinin tamamen kaldırılmasını, eski hale getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

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