AK Parti'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini ateşleyecek kadro

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek milletvekili aday listeleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Açıklanacak milletvekilliği listesi, kardeşliğin, inanmışlığın ve adanmışlığın; liyakatin, milli ve manevi değerlere sadakatin listesi olacaktır. Bu liste “kardeşliğin listesi” olacaktır. Zira AK Parti'miz, birbirini Allah için seven kardeşler topluluğudur." diyen Başkan Kabaktepe, Meclis'e gönderilecek kadrolar ile Türkiye'nin kazanacağını vurguladı.

'Heyecanla bekleniyor'

Kabaktepe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli Dostlar; bugün hem Türk siyasi tarihi açısından hem de partimiz açısından tarihi bir ana şahitlik edecek ve heyecanla beklenen demokrasimizin olmazsa olmazı milletvekilliği listelerini öğreneceğiz. Milletin bağrından filizlenen hareketimiz 20 yıldır olduğu gibi bugün de milletinin refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışacak kadroları meclise gönderecektir.

'Yüzlerce istişare, temayül ve mülakat yapıldı'

Bugün açıklanacak liste ile Türkiye genelinde 6 binden fazla aday adaylığı başvurusu alan partimizde yapılan yüzlerce istişare, temayül ve mülakat sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini ateşleyecek vekil kadrosunu belirlemiş olacak. Genel merkezimizin ve genel merkezimizi temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararlar ve takdir etmiş olduğu görevler ‘ama ya da fakat’ olmaksızın her bir dava kardeşimizin için gurur nişanesidir. Açıklanacak milletvekilliği listesi, kardeşliğin, inanmışlığın ve adanmışlığın; liyakatin, milli ve manevi değerlere sadakatin listesi olacaktır.

'Kardeşliğin listesi olacak'

Bu liste “kardeşliğin listesi” olacaktır. Zira AK Parti'miz, birbirini Allah için seven kardeşler topluluğudur. Bu liste “inanmışlığın ve adanmışlığın listesi” olacaktır. Zira AK Parti'miz, kutlu bir davaya inanmış ve samimiyetle adanmış insanlar topluluğudur. Bu liste “liyakatin listesi” olacaktır. Zira AK Parti'miz, daima liyakati önemseyen ve liyakatli insanların iş başında olduğu bir hareketin adıdır. Bu liste “milli ve manevi değerlere sadakatin listesi” olacaktır. Zira AK Parti'miz, milletini ve milletinin değerlerini tek merci kabul eden bir partidir. Bu kadroyla kazanan milletimiz ve Türkiye'miz olacaktır. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, Türkiye için hemen şimdi!"







