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AK Parti'den Süper Kupa iptaline ilişkin açıklama: Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde yaşanan ''Atatürk krizi'' ve takımların maça çıkmama kararı sonrası açıklama yaptı. ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir'' diyen Çelik, ''Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'' paylaşımını yaptı.

23:54 - 29/12/2023 vendredi
Güncelleme: 23:59 - 29/12/2023 vendredi
Yeni Şafak
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

Ayrıntılar geliyor...

#Ömer Çelik
#AK Parti
#Süper Kupa
#Suudi Arabistan
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanacak mı? Takımlar sahaya çıkacak mı?