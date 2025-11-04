Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Ala'dan CHP lideri Özel'e 'casus' kınaması: İçi boş hezeyanlar

AK Partili Ala'dan CHP lideri Özel'e 'casus' kınaması: İçi boş hezeyanlar

18:564/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Efkan Ala, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini kınadı.
Efkan Ala, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Özel'in açıklamalarını 'sorumsuz, seviyesiz ve sloganik' olarak niteleyen Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Özel konuşmasında kozmik oda üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp, 'casus' imalarında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"İçi boş hezeyanlar"

Özel'in açıklamalarını 'sorumsuz, seviyesiz ve sloganik' olarak niteleyen Ala,
"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız itham, iftira ve siyaseten cevabı dahi gerektirmeyen, içi boş hezeyanları kınıyorum"
dedi.

"Günübirlik polemiklerle Türkiye'nin yükselişini gölgelemeye çalışıyor"

Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek, refahını artırmak ve milletimizin birliğini, dirliğini güçlendirmek için gece gündüz çalışan bir devlet adamıdır. Onun liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve küresel düzeyde de etkin bir konuma ulaşmış; ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan, barış ve istikrarın teminatı bir ülke haline gelmiştir. Günübirlik polemiklere sığınarak Türkiye’nin yükselişini gölgelemeye çalışan söylemler, aziz milletimiz nezdinde değersiz kalmaya mahkumdur. Türkiye’nin kararlı yürüyüşü, güçlü liderliği ve milletinin sarsılmaz desteğiyle devam edecektir."



#AK Parti
#Efkan Ala
#Özgür Özel
#CHP
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motokuryeler dikkat: Yüzde 95 indirim bitiyor! Belge ücreti 10 bin TL zamlanacak